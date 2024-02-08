Цыганков назвал украинских игроков к которым проявила интерес Жирона

Хавбек Жироны Виктор Цыганков рассказал, что его команда интересуется украинскими игроками. Он выделил двух футболистов.

Цыганков рассказал, что каталонский клуб интересуется двумя полузащитниками из Украины – Николаем Шапаренко из Динамо и Александром Пихаленком из Днепра-1. По его словам, руководство клуба расспрашивало у него об этих футболистах.

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Кем интересуется Жирона

"Руководство Жироны спрашивало у меня за Пихаленка и Шапаренко. Но у них другие ситуации.

У меня была ситуация, что у меня оставалось полгода контракта с Динамо и я хотел, чтобы клуб заработал деньги на мне. Я хотел ехать в Европу, где мог играть на самом высоком уровне и учиться у других", – рассказал Цыганков.

Почему Жирона будет без тренера и двух игроков в матче с Реалом

Дисциплинарный комитет Королевской федерации футбола Испании отклонил апелляцию Жироны относительно удаления их главного тренера Мичела Санчеса. В результате он не сможет присутствовать на скамейке тренеров в матче против Реала.

Мичел получил дисквалификацию на 2 игры из-за конфликта с арбитром. Кроме того, ему был начислен штраф в размере 600 евро, а клубу - 700 евро. Решение дисциплинарного комитета осталось неизменным.

Следовательно, Мичел не будет иметь возможности появиться на скамейке тренеров в матчах против Реала и Атлетико.

Кроме того, клуб не смог успешно обжаловать дисквалификацию игроков Дейли Блинда и Янхеля Эрреры, которые получили желтые карточки в том же матче против Реал Сосьедада.

В следующем матче Жирона сыграет с Реалом. Он состоится 10 февраля.