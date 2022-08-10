Динамо уже сыграло четыре матча в квалификации Лиги чемпионов. Сначала киевляне прошли турецкий Фенербахче, а после этого – австрийский Штурм. Теперь на очереди – португальская Бенфика.

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За эти четыре матча сразу двое игроков Динамо получили перебор желтых карт (по три), поэтому будут вынуждены пропустить первый матч против Бенфики. Это капитан киевлян Сергей Сидорчук и Денис Гармаш, сообщает 24 канал.

Сидорчук и Гармаш получили по предупреждению еще в первом матче против Фенербахче. При этом Гармаш в этом матче вышел на замену лишь на 77-й минуте.

Во втором матче против Фенербахче снова оба игрока получили предупреждение. Сидорчук получил желтую карточку в первом тайме, а Гармаш – в овертайме. При этом предупреждение для Гармаша было за неспортивное поведение. И он тоже вышел на поле только во втором тайме взамен.

В первом матче против Штурма оба игрока сыграли, но им удалось избежать наказания от арбитра.

Утрата контроля

Второй матч между Динамо и Штурмом отметился лишь одной желтой картой до 90-й минуты матча. Ее получил Станкович еще в начале встречи. Но уже после этого команды на двоих заработали по шесть желтых карточек, одна из которых стала красной.

Началось все с того, что на 90+5 минуте Газибегович грубо сыграл против Вивчаренко. За партнера решил вступиться Сидорчук, поэтому на поле возникла толкотня. Именно за это Сидорчук и получил желтую карточку. А вместе с ним и Саркария, который в овертайме получит вторую желтую карточку и оставит команду в меньшинстве.

Когда начался овертайм, свое предупреждение получил Гармаш. Он стал высказывать претензии к боковому арбитру за то, что тот отдал мяч сопернику. И хотя Цыганков пытался успокоить его, Гармаш решил поспорить с главным арбитром матча, за что сразу получил наказание.

Именно поэтому главный тренер Динамо Мирча Луческу и заменил Гармаша на 99-й минуте, хотя тот лишь на 82-й минуте вышел на замену.

"Замена Гармаша была связана с тем, что он начал нервничать и протестовать, что неприемлемо для профессионального игрока с его опытом. С этим и была связана его замена, ведь он мог создать большие проблемы для нашей команды", – рассказал после игры Мирча Луческу.

Теперь Динамо не сможет рассчитывать на Сидорчука и Гармаша в первом матче против Бенфики. Эта игра состоится 17 августа в польском городе Лодзь. Начнется игра в 22:00 по киевскому времени (21:00 по местному).

Ответный матч состоится во вторник, 23 августа, на "Эштадиу ду Бенфика". Начало встречи – в 22:00 по Киеву (20:00 по местному).

Победитель двухматчевого противостояния попадет в групповой раунд Лиги чемпионов, проигравшая команда – в групповой раунд Лиги Европы.