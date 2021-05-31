Вячеслав Шевчук находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и неадекватно себя вел, когда его остановила полиция.

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Я лично знаю Славу десять лет, а последние года три встречаемся пару раз в неделю на тренировках сборной ветеранов. И могу поклясться, что ни разу не видел его ни с бутылкой пива, ни с бокалом вина. Он всегда проповедует здоровый образ жизни,

– рассказал Цыганык.

"Поэтому ситуация, что сложилась – исключение, подтверждающее правило. Он не прав, сев за руль в нетрезвом виде, думаю, он будет наказан. Но он извинился, и я бы не хотел, чтобы сейчас была такая обструкция этого парня. Повторюсь за десять лет я ни разу не видел его выпившим", – отметил Цыганык в эфире своего авторского проекта.

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