Вячеслав Шевчук находился в состоянии сильного алкогольного опьянения и неадекватно себя вел, когда его остановила полиция.
Смотрите также Проект Минцифры и FAVBET "Цифровизация библиотек" признан лучшим на PR марафоне
Я лично знаю Славу десять лет, а последние года три встречаемся пару раз в неделю на тренировках сборной ветеранов. И могу поклясться, что ни разу не видел его ни с бутылкой пива, ни с бокалом вина. Он всегда проповедует здоровый образ жизни,
– рассказал Цыганык.
"Поэтому ситуация, что сложилась – исключение, подтверждающее правило. Он не прав, сев за руль в нетрезвом виде, думаю, он будет наказан. Но он извинился, и я бы не хотел, чтобы сейчас была такая обструкция этого парня. Повторюсь за десять лет я ни разу не видел его выпившим", – отметил Цыганык в эфире своего авторского проекта.
Задержание Шевчука пьяным в Киеве: коротко
- Инцидент произошел вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки. Шевчук был за рулем автомобиля Porsche черного цвета.
- Проходить тест на драгере он отказался, зато начал толкать правоохранителей и вел себя очень странно. Поэтому экс-футболиста пришлось задержать.
- На следующий день Шевчук записал видео, где извинился за свое поведение накануне.