Инцидент произошел вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки. Шевчук был за рулем автомобиля Porsche черного цвета.

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Проходить тест на драгере он отказался, вместо этого начал толкать правоохранителей и вел себя очень странно. Поэтому экс-футболиста пришлось задержать.



В Киеве задержали Вячеслава Шевчука / Скриншот с видео



Шевчук отказался проходить тест на драгере / Скриншот с видео

Он сопротивлялся, когда его пытались посадить в служебное авто и кричал патрульным: "Ребята, ну я не могу. Пожалуйста, ну дайте мне пописать".

Когда правоохранители силой сажали Шевчука в машину, он ногой зацепился за одного из них. Впрочем, и это не сработало, ведь мужчина едва держался на ногах.

Что происходило во время задержания: смотрите видео "Новини. LIVE"

Что известно о Вячеславе Шевчуке

Источник: "Википедия"