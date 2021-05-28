Инцидент произошел вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки. Шевчук был за рулем автомобиля Porsche черного цвета.
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Проходить тест на драгере он отказался, вместо этого начал толкать правоохранителей и вел себя очень странно. Поэтому экс-футболиста пришлось задержать.
В Киеве задержали Вячеслава Шевчука / Скриншот с видео
Шевчук отказался проходить тест на драгере / Скриншот с видео
Он сопротивлялся, когда его пытались посадить в служебное авто и кричал патрульным: "Ребята, ну я не могу. Пожалуйста, ну дайте мне пописать".
Когда правоохранители силой сажали Шевчука в машину, он ногой зацепился за одного из них. Впрочем, и это не сработало, ведь мужчина едва держался на ногах.
Что происходило во время задержания: смотрите видео "Новини. LIVE"
Что известно о Вячеславе Шевчуке
Источник: "Википедия"
- Бывший украинский футболист, защитник. Ему 42 года. В Шахтере играл с июня 2000 года, однако с перерывом.
- В конце 2016 года Шевчук официально завершил свою карьеру. После этого он решил быть футбольным тренером.
- По данным "Крым. Реалии", в 2018 году мужчина отдыхал в оккупированном Крыму. Комментарии тогда давать он отказался.
- Шевчук на протяжении 13 лет играл за сборную Украины, всего сыграл 54 матча. В составе Шахтера он выиграл Кубок УЕФА.