Инцидент произошел вечером 28 мая на бульваре Леси Украинки. Шевчук был за рулем автомобиля Porsche черного цвета.

Читайте также Сбил 2 человек на переходе и убежал: львовские патрульные поймали пьяного водителя без прав – фото

Проходить тест на драгере он отказался, вместо этого начал толкать правоохранителей и вел себя очень странно. Поэтому экс-футболиста пришлось задержать.

У Києві затримали В'ячеслава Шевчука
В Киеве задержали Вячеслава Шевчука / Скриншот с видео


Шевчук отказался проходить тест на драгере / Скриншот с видео

Он сопротивлялся, когда его пытались посадить в служебное авто и кричал патрульным: "Ребята, ну я не могу. Пожалуйста, ну дайте мне пописать".

Когда правоохранители силой сажали Шевчука в машину, он ногой зацепился за одного из них. Впрочем, и это не сработало, ведь мужчина едва держался на ногах.

Что происходило во время задержания: смотрите видео "Новини. LIVE"

Что известно о Вячеславе Шевчуке

Источник: "Википедия"

  • Бывший украинский футболист, защитник. Ему 42 года. В Шахтере играл с июня 2000 года, однако с перерывом.
  • В конце 2016 года Шевчук официально завершил свою карьеру. После этого он решил быть футбольным тренером.
  • По данным "Крым. Реалии", в 2018 году мужчина отдыхал в оккупированном Крыму. Комментарии тогда давать он отказался.
  • Шевчук на протяжении 13 лет играл за сборную Украины, всего сыграл 54 матча. В составе Шахтера он выиграл Кубок УЕФА.