Взяла в руки оружие

22-летняя биатлонистка родом из Чернигова. В момент полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины, 24 февраля, она была на тренировочном собрании в Карпатах.

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Девушка поделилась жуткими воспоминаниями о первых днях полномасштабной русско-украинской войны.

"14 февраля мы приехали на сборы в Карпаты, уже 27-го должны были ехать на отборочные этапы в Швейцарию, а впоследствии на соревнования в Италию. Но 24 февраля я проснулась от уведомления подруги о начале войны. Друзья из Чернигова и Киева присылали фотографии того ужаса, который им пришлось пережить. Мы все понимали, что вернуться домой было невозможно, поэтому нас прикомандировали по месту нахождения", – сказала Кристина.

У врага не будет шансов

С 2016 Дмитренко представляет на соревнованиях Национальную гвардию Украины. Она не смогла быть в стороне от последних событий, поэтому решила сменить свою биатлонную винтовку на автомат.

Я никогда в жизни не могла подумать, что все будет так. Никто не мог подумать. Но у меня нет страха перед врагом. Стреляю я умело, поэтому у оккупантов не будет шансов,

– подчеркнула биатлонистка.

Кристина не сомневается в победе Украины.

"Пусть я временно и сменила свою винтовку для биатлона на автомат, но какое бы оружие ни было в моих руках, нахожусь я на соревнованиях или в армии – я буду стоять до конца! Победа обязательно будет за нами!" – добавила спортсменка.

В Чернигове у Кристины остался дедушка, все время скрывавшийся в укрытии от нашествия "русского мира".

Достижения спортсменки

Дмитренко уже больше 12 лет занимается профессионально спортом.

22-летняя биатлонистка входит в состав команды "В". В 2016 году на Олимпийских играх среди юниоров в Норвегии украинка завоевала золотую медаль в гонке преследования.

Также в медальной копилке биатлонистки две медали с юниорского Кубка IBU: "серебро" и "бронза".

Кристина успешно выступает на чемпионатах Украины по биатлону.