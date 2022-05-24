С надписью "Мир": в УЕФА представили официальный мяч финала Лиги чемпионов
Источник:UEFA Champions League
Представлен официальный мяч финала Лиги чемпионов сезона 2021/2022. на нем на двух языках написано "мир".
Выражение поддержки Украине
УЕФА представил мяч, который будет использоваться в финале Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Фото было опубликовано на официальном аккаунте турнира в твиттере.
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Мяч сделан компанией Adidas. На него нанесены звезды с логотипом Лиги чемпионов, а также написано "МИР/PEAСЕ". В презентации на сайте adidas отмечено, что слово "МИР" исполнено не украинским или русским языком, а кириллическими буквами.
Финальный поединок Лиги чемпионов состоится 28 мая в 22:00. В решающем матче сыграют Реал и Ливерпуль. Команды встретятся в Париже на стадионе Стад де Франс.К слову.
Кстати говоря, фициальный мяч финала Лиги чемпионов-2022 не будет доступен для розничных продаж. После игры его продадут с аукциона, а вырученные средства будут направлены в УВКБ ООН и Агентство ООН по делам беженцев, чтобы помочь защитить беженцев.
Финальная игра должна была пройти в Санкт-Петербурге, но его лишили такого права из-за вторжения России в Украину.
Бан для российского футбола
- Лига наций: недопущение к розыгрышу турнира 2022/2023. Соответственно, Россия занимает последнее место и будет играть в Лиге С в следующем розыгрыше 2024/2025.
- Женское Евро-2022: Россию лишили права сыграть в финальной части турнира, вместо нее выступит Португалия, которую россиянки обыграли в плей-офф.
- Отбор на женское ЧМ-2023: все результаты России на турнире, сыгранные в отборе, аннулируются. Кроме того, россиянки не сыграют заключительные матчи квалификации.
- Мужской отбор на Евро-2023 среди команд U21: все результаты России U21 на турнире, сыгранные в отборе, аннулируются. Кроме того, россияне не сыграют заключительные матчи квалификации.
- Кроме наказания команд Россия получила запрет на подачу заявок на следующие чемпионаты Европы – в 2028 и 2032 годах.