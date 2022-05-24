Висловлення підтримки Україні

УЄФА представив м'яч, який буде використовуватися у фіналі Ліги чемпіонів сезону-2021/2022. Фото опублікували на офіційному акаунті турніру у твітері.

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М'яч зроблено компанією Adidas. На нього нанесені зірки з логотипом Ліги чемпіонів, а також написано "МИР/PEAСЕ". У презентації на сайті adidas зазначено, що слово "МИР" виконано не українською або російською мовою, а кириличними літерами.

Фінальний поєдинок Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня о 22:00. У вирішальному матчі зіграють Реал та Ліверпуль. Команди зустрінуться у Парижі на стадіоні "Стад де Франс".

До слова. Команди вже зустрічалися у фіналі турніру в сезоні 2017/2018 – тоді сильнішими виявилися "вершкові" (3:1). Поєдинок відбувся у столиці України – Києві.

Фінальна гра мала пройти в Санкт-Петербурзі, але його позбавили такого права через вторгнення Росії в Україну.

Бан для російського футболу

Ліга націй: недопущення до розіграшу турніру 2022/2023. Відповідно, Росія посідає останнє місце і гратиме у Лізі С у наступному розіграші 2024/2025.

Жіноче Євро-2022: Росію позбавили права зіграти у фінальній частині турніру, замість неї виступить Португалія, яку росіянки обіграли у плей-оф.

Відбір на жіночий ЧС-2023: усі результати Росії на турнірі, зіграні у відборі, анулюються. Крім цього, росіянки не зіграють заключні матчі кваліфікації.

Чоловічий відбір на Євро-2023 серед команд U21: усі результати Росії U21 на турнірі, зіграні у відборі, анулюються. Крім цього, росіяни не зіграють заключні матчі кваліфікації.

Крім покарання команд, Росія отримала заборону на подавання заявок на наступні чемпіонати Європи – у 2028 та 2032 роках.

До речі. Офіційний м'яч фіналу Ліги чемпіонів-2022 не буде доступний для роздрібного продажу. Після гри його продадуть з аукціону, а виручені кошти підуть в УВКБ ООН і Агентство ООН у справах біженців, щоб допомогти захистити біженців.