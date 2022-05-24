Выражение поддержки Украине

УЕФА представил мяч, который будет использоваться в финале Лиги чемпионов сезона 2021/2022. Фото было опубликовано на официальном аккаунте турнира в твиттере.

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Мяч сделан компанией Adidas. На него нанесены звезды с логотипом Лиги чемпионов, а также написано "МИР/PEAСЕ". В презентации на сайте adidas отмечено, что слово "МИР" исполнено не украинским или русским языком, а кириллическими буквами.

Финальный поединок Лиги чемпионов состоится 28 мая в 22:00. В решающем матче сыграют Реал и Ливерпуль. Команды встретятся в Париже на стадионе Стад де Франс.

К слову. Команды уже встречались в финале турнира в сезоне 2017/2018 – тогда сильнее оказались "сливочные" (3:1). Поединок прошел в столице Украины – Киеве.

Кстати говоря, фициальный мяч финала Лиги чемпионов-2022 не будет доступен для розничных продаж. После игры его продадут с аукциона, а вырученные средства будут направлены в УВКБ ООН и Агентство ООН по делам беженцев, чтобы помочь защитить беженцев.

Финальная игра должна была пройти в Санкт-Петербурге, но его лишили такого права из-за вторжения России в Украину.

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