Финал парного разряда престижного теннисного турнира WTA 500 в австралийском Брисбене завершился победой украинки Людмила Киченок и латвийки с украинскими корнями Алены Остапенко. В решающем поединке Киченок и Остапенко заставили капитулировать дуэт бельгийки Грет Миннен и Гезер Уотсон из Великобритании.

Читайте также: Первая чемпионка Уимблдона из Украины: топ-факты о Людмиле Киченок, покорившей Англию

Людмила Киченок посвятила победу в Брисбене украинцам

После победы Людмила Киченок, получив возможность сказать на корте несколько слов болельщикам, в очередной раз напомнила о российско-украинской войне, которая длится почти 10 лет.

Хочу посвятить нашу сегодняшнюю победу украинскому народу, ежедневно ведущему тяжелую борьбу,

– сказала Людмила Киченок.

Интересно, что сестра-близнец Людмилы Надежда Киченок в четвертьфинале турнира в Брисбене вместе с американкой Даниэль Коллинс уступила именно паре Миннен и Уотсон.

Важно. Этот титул стал девятым парным в карьере Людмилы Киченок и третьим общим с Аленой Остапенко. В 2022 году они вместе торжествовали на турнирах WTA 1000 в Цинциннате и WTA 250 в Бирмингеме.