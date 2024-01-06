Финал парного разряда престижного теннисного турнира WTA 500 в австралийском Брисбене завершился победой украинки Людмила Киченок и латвийки с украинскими корнями Алены Остапенко. В решающем поединке Киченок и Остапенко заставили капитулировать дуэт бельгийки Грет Миннен и Гезер Уотсон из Великобритании.
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Людмила Киченок посвятила победу в Брисбене украинцам
После победы Людмила Киченок, получив возможность сказать на корте несколько слов болельщикам, в очередной раз напомнила о российско-украинской войне, которая длится почти 10 лет.
Хочу посвятить нашу сегодняшнюю победу украинскому народу, ежедневно ведущему тяжелую борьбу,
– сказала Людмила Киченок.
Интересно, что сестра-близнец Людмилы Надежда Киченок в четвертьфинале турнира в Брисбене вместе с американкой Даниэль Коллинс уступила именно паре Миннен и Уотсон.