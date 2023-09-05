Безумие продолжается: еще одна международная федерация вернула россиян и белорусов к соревнованиям
Источник:World Aquatics
Большинство мировых спортивных федераций решило, что следует поставить точку в отстранении российских и белорусских спортсменов. Безумные рекомендации МОК продолжают приносить свои плоды.
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) вслед за другими многочисленными ассоциациями согласилась вернуть в соревнования представителей враждебных стран. Все они пошли на поводу у Международного олимпийского комитета. Перед спортсменами из России и Беларуси, желающими вновь выступать на международных турнирах, поставили жесткие рамки и условия.
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Жесткие условия, но это все равно ужасное решение
Во-первых, россияне и белорусы будут выступать исключительно в нейтральном статусе, а это без гимна и под белым флагом. Их форма должна быть белого цвета без других оттенков.
Для допуска к соревнованиям спортсмены должны будут также отвечать антидопинговым требованиям.
Эти "нейтральные" российские и белорусские атлеты не должны были иметь хотя бы какой-либо связи с российской армией (Вооруженных сил России или Беларуси) или других государственных силовых органов. Также они не должны поддерживать войну на Украине.
А теперь самое интересное. На международные соревнования по водным видам спорта Россия и Белоруссия сможет выставить только по одному "нейтральному" спортсмену и только в индивидуальном старте. В командных соревнованиях россияне и белорусы не будут участвовать.
World Aquatics не учитывает квалификационные результаты, которые спортсмены показали в отборе в своих враждебных странах.
- Их возвращают к соревнованиям, а 15 августа Россия нанесла удар по спортивному комплексу "Метеор" в Днепре, в котором к международным стартам готовились украинские пловцы, в том числе двукратный олимпийский призер Михаил Романчук.
- Этот ракетный удар чуть не унес жизни украинских пловцов, которые как раз готовились в нем к следующим соревнованиям.