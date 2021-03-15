В последние дни в соцсетях получило популярность видео под названием "What is Ukraine?" с кадрами примечательных мест нашей страны. И вот появился аналогичный видеоролик на футбольную тему – "What is Zbirna?"

Одним из первых на своей странице в инстаграме видео разместил голкипер Шахтера Андрей Пятов.

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Ролик с эмоциональными моментами поединков "сине-желтых" вратарь подписал коротко: "Моя родная". И добавил к фразе значок сердечка.

Смотрите видео "What is Zbirna?"

Ближайшие матчи сборной Украины

В марте сборную Украины ожидает сразу три поединка в отборе к ЧМ-2022. 24 марта сборная Украины сыграет против Франции в Сен-Дени.

После этого два матча будут домашними для "сине-желтых" – 28 марта против Финляндии и 31 марта против Казахстана. Оба матча состоятся на "Арене Львов".