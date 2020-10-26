Американский боксер Теофимо Лопес получил потенциального соперника, если продолжит боксировать в легком весе. Соперником Лопеса точно не станет украинец Денис Беринчик, занимающий высокую позицию в рейтинге WBO.

Глава Top Rank Боб Арум, сотрудничающий с Лопесом, рассказал о возможных соперниках абсолютного чемпиона мира в легком весе. Об этом сообщает Вохing Scene.

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Арум в очередной раз напомнил, что ключевым относительно будущего Лопеса будет то, в каком весе Теофимо решит продолжить карьеру.

"Я должен услышать от него и его отца их планы, прежде чем начну давать советы. Все зависит от того, в какой весовой категории он хочет продолжать выступать. Как только они определятся, я расскажу им, какие возможности есть в каждой из весовых категорий", – сказал Арум.

Когда Лопес проведет следующий бой

По мнению Арума, следующий бой Теофимо Лопеса состоится в феврале 2021 года. Соперником Лопеса может стать Райан Гарсия.

Если Теофимо захочет остаться в легком весе, то самым оптимальным вариантом для него является бой против Райана Гарсии, в случае его победы над Люком Кэмпбеллом. Это огромная битва тем более если обращать внимание на то, что Гарсия выписывает в социальных сетях. К тому же у нас прекрасные отношения с Golden Boy,

– сказал Арум.

Почему не Беринчик?

Украинский боксер выступает по линии WBO и занимает в рейтинге организации третье место. Гарсия, которому предсказывают бой с Лопесом, – второй.

Как рассказывал менеджер Беринчика, одним из шансов Дениса получить бой за титул WBO – это выиграть мини турнир.

WBO хотела организовать поединок Беринчика с Эммануэлем Тагое. Победитель этой пары определял бы судьбу титула в финале против Ли Селби или Райана Гарсии.

WBO отменила проведение турнирной, ожидая исход боя Василия Ломаченко с Лопесом. Теперь же все ожидают решения Теофимо Лопеса.

Если американец покинет легкий вес, то титул станет вакантным. Далее все будет зависеть от решения WBO.