Непобедимый украинский боксер Александр Усик не будет выступать в новой весовой категории WBC. Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать промежуточную весовую категорию между супертяжелой и первой тяжелой.

Усик не перейдет в новый вес

Президент WBC Маурисио Сулейман, ставший инициатором создания нового дивизиона, рассказал, что Усик не будет выступать в новой весовой категории. Об этом сообщает boxingnews24.com.

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Сулейман убежден, что Усик не покинет супертяжелый вес, ведь ожидает боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.

Усик – потрясающий боец. Один из лучших в истории первого тяжелого веса. Провел два поединка в супертяжелом весе и те, кто видел его бой с Чисорой, пришли к выводам. Но он официальный претендент на бой с Джошуа, он хочет заработать. Так что очевидно, что у него на уме супертяжелый вес,

– отметил Сулейман.

Кроме Усика, бывший чемпион WBC американец Деонтей Уайлдер тоже отказался переходить в новый дивизион.

"Уайлдер хочет реванша с Фьюри. Несмотря на то, что Александр и Деонтей подходят для новой весовой категории, не вижу вариантов, при которых они захотят перейти к ней", – резюмировал Сулейман.