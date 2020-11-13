Усик отказался выступать в новой весовой категории WBC
Непобедимый украинский боксер Александр Усик не будет выступать в новой весовой категории WBC. Всемирный боксерский совет (WBC) решил создать промежуточную весовую категорию между супертяжелой и первой тяжелой.
Усик не перейдет в новый вес
Президент WBC Маурисио Сулейман, ставший инициатором создания нового дивизиона, рассказал, что Усик не будет выступать в новой весовой категории. Об этом сообщает boxingnews24.com.
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Сулейман убежден, что Усик не покинет супертяжелый вес, ведь ожидает боя с чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа.
Усик – потрясающий боец. Один из лучших в истории первого тяжелого веса. Провел два поединка в супертяжелом весе и те, кто видел его бой с Чисорой, пришли к выводам. Но он официальный претендент на бой с Джошуа, он хочет заработать. Так что очевидно, что у него на уме супертяжелый вес,
– отметил Сулейман.
Кроме Усика, бывший чемпион WBC американец Деонтей Уайлдер тоже отказался переходить в новый дивизион.
"Уайлдер хочет реванша с Фьюри. Несмотря на то, что Александр и Деонтей подходят для новой весовой категории, не вижу вариантов, при которых они захотят перейти к ней", – резюмировал Сулейман.
Что известно о новом весе?В отличие от супертяжелого веса, этот дивизион будет иметь ограничение – 90,7 – 101,6 килограмма. Дивизион назовут "Бриджер" – в честь 6-летнего мальчика Бриджера Уокера, который получил серьезные ранения, когда бросился спасать свою сестру от нападения собаки.
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