Вскоре WBC должен санкционировать сражение Деонтея Уайлдера с его следующим соперником. Им должен стать Энди Руис.

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В данном противоборстве будет выявлен обязательный претендент на чемпионский бой по версии WBC в хевивейте. Пока, напомним, этот титул принадлежит Тайсону Фьюри.

Ранее сообщалось, что ближайшим соперником Уайлдера может стать Александр Усик, но украинец сам в свою очередь надеется на бой против Фьюри с целью объединить пояса.

Сам же "Бронзовый бомбардировщик" заявлял, что готов сразиться как с Усиком, так и с Руисом.

Напомним, что Уайлдер был обладателем пояса WBC, но уступит Тайсону Фьюри. В целом боксеры бились трижды: один раз была зафиксирована ничья и дважды победил британец.