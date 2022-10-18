Незабаром WBC має санкціонувати бій Деонтея Уайлдера із його наступним суперником. Ним має стати Енді Руїс.

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У даному протиборстві буде виявлено обов’язкового претендента на чемпіонський бій за версією WBC у хевівейті. Наразі, нагадаємо, цей титул належить Тайсону Ф’юрі.

Раніше повідомлялося, що найближчим суперником Уайлдера може стати Олександр Усик, але українець сам, своєю чергою, сподівається на бій проти Ф’юрі з метою об'єднати пояси.

Сам же "Бронзовий бомбардувальник" заявляв, що готовий битися як з Усиком, так і з Руїсом.

Нагадаємо, що Уайлдер був володарем поясу WBC, однак поступився Тайсону Ф'юрі. Загалом боксери билися тричі: один раз була зафіксована і двічі переміг британець.