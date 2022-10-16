Уайлдер и Хелениус провели бой в ночь с 15 на 16 октября в Бруклине. Он вызвал немалый ажиотаж, но сам бой оказался слишком коротким.

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Еще в первом раунде Хелениус активно пошел вперед и попал в ловушку американцу. Уайлдер позволил сопернику подойти слишком близко, а затем и нанес мощный удар по финну, забывшему о защите. Точный удар правой рукой в лицо – и Хелениус сразу очутился на конвасе.

Арбитр остановил бой, засчитав Уайлдеру победу нокаутом. Это произошло в первом раунде на 2:57.

Для Уайлдера это было 46 бой на профессиональном ринге. И 42 победа нокаутом.

"Это было чудесное сражение, и кто следующий? Я слышу слухи об Александре Усике, но я вижу, что его здесь нет. В большинстве случаев ребята, которые говорят, что хотят бой против меня, приходят на мои шоу. Я готов, чтобы будь -кто, будь Энди Руис или Усик, выступили против меня. Деонтей Вайлдер вернулся, ажиотаж в дивизионе вернулся. Нет тяжелого веса без Деонтея Уайлдера, это факт", - заявил боксер после боя.