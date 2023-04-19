Чемпионат футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA) будет носить общительный характер. Соревнования собрали сборной из шести стран мира, сообщает 24 канал со ссылкой на росСМИ.

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Россия самоликвидировалась с турнира

Среди них не будет России, которая имела шанс участвовать. По словам генсека РФС Максима Митрофанова, их страна официально отказалась от участия в CAFA.

Отметим, что товарищеский турнир будет проходить с 9 по 21 июня в двух городах разных стран – кыргызстанском Бишкеке и узбекском Ташкенте.

Кто выступит на чемпионате CAFA

Иран

Таджикистан

Узбекистан

Киргизия

Афганистан

Туркменистан

Напомним, что ранее была информация, что Россия может вступить в Азиатскую конференцию футбола. А все из-за безумных планов Владимира Путина и полномасштабного вторжения в Украину. После чего Россию отстранили от всех возможных футбольных турниров, проходящих под эгидой ФИФА и УЕФА.

Враждебная сборная может играть товарищеские матчи против команд из стран-союзниц России.

В настоящее время страну-оккупанта начинают возвращать на международную арену в других видах спорта. Инициатором этого решения стал Международный олимпийский комитет.