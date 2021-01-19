Всемирный боксерский совет (WBC) определил лучший нокаут 2020 в женском боксе. Победительницей в номинации стала немка Кристина Хаммер.

О победе в номинации "Нокаут года" по версии WBC в женском боксе Хаммер сообщила у себя в Инстаграме.

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Кого нокаутировала Хаммер?

В декабре 2020 года в Кельне Кристина Хаммер серией тяжелых ударов "уложила спать" финку Санни Турунен.

Это был бой за временный титул чемпионки мира по версии WBA во втором среднем весе.

В том поединке Кристин Хаммер получила 26-ую победу на профессиональном ринге. В послужном списке немки 12 нокаутов.

В то же время в пассиве немки есть и поражение. Единственное поражение девушка получила весной 2019 года. Она проиграла американке Кларессе Шилдс.