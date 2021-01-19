Уклала суперницю спати: WBC назвала найкращий нокаут у жіночому боксі – відео
Всесвітня боксерська рада (WBC) визначила найкращий нокаут 2020 року у жіночому боксі. Переможницею номінації стала німкеня Крістіна Хаммер.
Про перемогу в номінації "Нокаут року" за версією WBC у жіночому боксі Хаммер повідомила у себе в інстаграмі.
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Кого нокаутувала Хаммер?
У грудні 2020 року в Кельні Крістіна Хаммер серією важких ударів "уклала спати" фінку Санну Турунен.
Це був бій за тимчасовий титул чемпіонки світу за версією WBA в другій середній вазі.
У тому поєдинку Крістін Хаммер здобула 26-у перемогу на професійному рингу. У послужному списку німкені 12 нокаутів.
Водночас у пасиві німкені є й поразка. Єдиної поразки дівчина зазнала навесні 2019 року. Вона програла американці Кларессі Шилдс.
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