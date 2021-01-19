Всесвітня боксерська рада (WBC) визначила найкращий нокаут 2020 року у жіночому боксі. Переможницею номінації стала німкеня Крістіна Хаммер.

Про перемогу в номінації "Нокаут року" за версією WBC у жіночому боксі Хаммер повідомила у себе в інстаграмі.

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Кого нокаутувала Хаммер?

У грудні 2020 року в Кельні Крістіна Хаммер серією важких ударів "уклала спати" фінку Санну Турунен.

Це був бій за тимчасовий титул чемпіонки світу за версією WBA в другій середній вазі.

У тому поєдинку Крістін Хаммер здобула 26-у перемогу на професійному рингу. У послужному списку німкені 12 нокаутів.

Водночас у пасиві німкені є й поразка. Єдиної поразки дівчина зазнала навесні 2019 року. Вона програла американці Кларессі Шилдс.