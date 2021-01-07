Сочный апперкот: назван лучший нокаут 2020 года – видео
Прошлый 2020 год несмотря на суровые карантинные ограничения подарил ряд интересных поединков. Хватало и зрелищных нокаутов.
Авторитетный интернет-портал Boxing Scene определил лучший нокаут 2020 года.
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Лучший нокаут 2020
По версии Boxing Scene, лучшим нокаут состоялся в поединке между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллиан Уайтом.
Уайт был фаворитом боя и на старте поединка отправил Поветкина в нокдаун. Однако Поветкин потряс соперника мощным апперкотом в пятом раунде.
Уайт пропустил неожиданный удар и не смог продолжить поединок.
Реванш боксеров должен был состояться в конце 2020 года. Однако у Поветкина обнаружили коронавирус, поэтому реванш боксеров перенесли.
Смотрите видео нокаута Поветкин – Уайт
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