Прошлый 2020 год несмотря на суровые карантинные ограничения подарил ряд интересных поединков. Хватало и зрелищных нокаутов.

Авторитетный интернет-портал Boxing Scene определил лучший нокаут 2020 года.

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Лучший нокаут 2020

По версии Boxing Scene, лучшим нокаут состоялся в поединке между россиянином Александром Поветкиным и британцем Диллиан Уайтом.

Уайт был фаворитом боя и на старте поединка отправил Поветкина в нокдаун. Однако Поветкин потряс соперника мощным апперкотом в пятом раунде.

Уайт пропустил неожиданный удар и не смог продолжить поединок.

Реванш боксеров должен был состояться в конце 2020 года. Однако у Поветкина обнаружили коронавирус, поэтому реванш боксеров перенесли.

Смотрите видео нокаута Поветкин – Уайт