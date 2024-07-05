Скандальные высказывания сыграли в злую шутку: WBC бессрочно отстранила Гарсию

Всемирный боксерский совет принял решение отстранить Райана Гарсию на бессрочный срок. Все из-за скандальных высказываний боксера.

Райан Гарсия известен в мире бокса постоянными попаданиями в скандалы. После боя с Девином Хэйни, американский боксер попался на допинге и его дисквалифицировали на один год.

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Гарсия получил бессрочное отстранение

Причинами такого решения WBC являются расистские и исламофобские высказывания боксера в соцсетях. Именно поэтому Райана Гарсию отстранили от любой деятельности в WBC.

В частности Маурисио Сулейман сообщил, что боится за здоровье боксера.

Мы отвергаем любую форму дискриминации. Я боюсь за здоровье Райана, поскольку он отклонил несколько попыток получить нашу помощь по вопросам психического здоровья и злоупотребления наркотическими веществами,

– написал президент WBC.

Отметим, что перед боем с Хэйни, Гарсия неоднократно эпатировал болельщиков. На взвешивание он пришел с бутылкой пива и не дождавшись соперника стал на весы. Также во время битвы взглядов 25-летний боксер устраивал разборки с Хэйни. А перед самым поединком он сделал предложение порноактрисе Саванне Бонд.