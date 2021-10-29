WADA рассмотрит три вида наказания для Украины – бывший министр спорта

Экс-министр спорта и бывший президент легкоатлетической федерации Украины Игорь Гоцул высказался о том, какое решение будет принято со стороны WADA по сборной Украины.

По результатам операции "Геркулес" выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

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"В первую очередь, будет решаться вопрос, отвечает ли Национальный антидопинговый центр Украины кодексу WADA. Это стандартная процедура, предусмотренная кодексом. Как только возникают какие-то подобные истории, есть специальный орган, который занимается рассмотрением таких вопросов, и затем он выносит предложения по применению наказаний. Очевидно, что из опубликованного отчета понятно, что украинский центр не отвечает этому кодексу", – начал Гоцул.

Ограничения состоят в следующем: во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут участвовать в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене,

– заявил он.

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