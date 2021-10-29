По результатам операции "Геркулес" выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.

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"В первую очередь, будет решаться вопрос, отвечает ли Национальный антидопинговый центр Украины кодексу WADA. Это стандартная процедура, предусмотренная кодексом. Как только возникают какие-то подобные истории, есть специальный орган, который занимается рассмотрением таких вопросов, и затем он выносит предложения по применению наказаний. Очевидно, что из опубликованного отчета понятно, что украинский центр не отвечает этому кодексу", – начал Гоцул.

Ограничения состоят в следующем: во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут участвовать в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене,

– заявил он.

Украина попала в допинг-скандал: что известно