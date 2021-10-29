По результатам операции "Геркулес" выяснилось, что украинские спортсмены заранее знали, когда будут сдавать тесты на допинг. Эти нарушения происходили вопреки кодексу WADA.
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"В первую очередь, будет решаться вопрос, отвечает ли Национальный антидопинговый центр Украины кодексу WADA. Это стандартная процедура, предусмотренная кодексом. Как только возникают какие-то подобные истории, есть специальный орган, который занимается рассмотрением таких вопросов, и затем он выносит предложения по применению наказаний. Очевидно, что из опубликованного отчета понятно, что украинский центр не отвечает этому кодексу", – начал Гоцул.
Ограничения состоят в следующем: во-первых, на территории страны не могут проводиться международные соревнования, чемпионаты и турниры, во-вторых, спортсмены таких стран не могут участвовать в международных соревнованиях за пределами страны. В-третьих, результаты спортсменов на внутренней арене могут не признаваться на международной арене,
– заявил он.
Украина попала в допинг-скандал: что известно
- В расследовании WADA "Геркулес" говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее сообщать спортсменам о сборе допинг-проб. Это нарушение международных стандартов.
- НАДЦУ подозревают в том, что в 2021 году центр предоставил ложную информацию о по меньшей мере шести допинг-пробах.
- Одним из нарушений стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как взятые во внесоревновательный период. Такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ.