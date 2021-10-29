За результатами операції "Геркулес" з'ясувалося, що українські спортсмени наперед знали, коли складатимуть тести на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.
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"Насамперед вирішуватиметься питання, чи відповідає Національний антидопінговий центр України кодексу WADA. Це стандартна процедура, передбачена кодексом. Щойно виникають якісь подібні історії, є спеціальний орган, який займається розглядом таких питань і потім він виносить пропозиції щодо застосування покарань. Очевидно, що з опублікованого звіту зрозуміло, що український центр не відповідає цьому кодексу", – почав Гоцул.
Обмеження полягають у наступному: по-перше, на території країни не можуть проводитися міжнародні змагання, чемпіонати та турніри, по-друге, спортсмени таких країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях за межами країни. По-третє, результати спортсменів на внутрішній арені можуть не визнаватись на міжнародній арені,
– заявив він.
Україна потрапила у допінг-скандал: що відомо
- У розслідуванні WADA "Геркулес" йдеться, що Нацiональний антидопiнговий центр України з 2012 року міг заздалегідь повідомляти спортсменів про збір допінг-проб. Це порушення міжнародних стандартів.
- НАДЦУ підозрюють у тому, що у 2021 році центр подав неправдиву інформацію про щонайменше шість допінг-проб.
- Одним з порушень стало те, що в НАДЦ деякі проби, взяті в змагальний період, підписували як такі, які взяті в позазмагальний період. Такі проби перевіряються на меншу кількість заборонених речовин.