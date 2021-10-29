За результатами операції "Геркулес" з'ясувалося, що українські спортсмени наперед знали, коли складатимуть тести на допінг. Ці порушення відбувалися всупереч кодексу WADA.

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"Насамперед вирішуватиметься питання, чи відповідає Національний антидопінговий центр України кодексу WADA. Це стандартна процедура, передбачена кодексом. Щойно виникають якісь подібні історії, є спеціальний орган, який займається розглядом таких питань і потім він виносить пропозиції щодо застосування покарань. Очевидно, що з опублікованого звіту зрозуміло, що український центр не відповідає цьому кодексу", – почав Гоцул.

Обмеження полягають у наступному: по-перше, на території країни не можуть проводитися міжнародні змагання, чемпіонати та турніри, по-друге, спортсмени таких країн не можуть брати участь у міжнародних змаганнях за межами країни. По-третє, результати спортсменів на внутрішній арені можуть не визнаватись на міжнародній арені,

– заявив він.

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