WADA может отстранить украинских спортсменов за манипулирование с допингом

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало отчет, в котором национальную антидопинговую организацию Украины подозревают в манипулировании с допингом. Член совета учредителей WADA Игорь Жданов рассказал, какие последствия могут ждать Украину.

Вопрос Украины рассмотрят 24 ноября

По словам Жданова, WADA "начнет процесс относительно соответствия Украины требованиям Антидопингового кодекса".

К теме Украина попала в допинговый скандал: WADA обвиняет в манипуляциях

"Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра", – написал бывший министр молодежи и спорта Украины.

Жданов предположил, что скандал может привести к массовому отстранению украинских спортсменов от соревнований.

Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований,

– написал Жданов.

На фоне скандала директор НАДЦ Иван Курлищук и его заместитель Ярослав Кручек подали в отставку. И Жданов считает, что это вряд ли поможет Украине.

Он сообщил, что дело Украины, вероятно, рассмотрят 24 ноября в Париже.

"Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с WADA, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета WADA 24 ноября в Париже", – резюмировал экс-министр.

В чем обвиняют Украину

В расследовании WADA "Геркулес" говорится, что Национальный антидопинговый центр Украины с 2012 года мог заранее уведомлять спортсменов о сборе допинг-проб. Это нарушение международных стандартов.

НАДЦУ подозревают в том, что в 2021 году центр подал ложную информацию о по меньшей мере шести допинг-пробах.

Одним из нарушений стало то, что в НАДЦ некоторые пробы, взятые в соревновательный период, подписывали как таковые, которые взяты во внесоревновательный период. Такие пробы проверяются на меньшее количество запрещенных веществ.

Текст публикации Игоря Жданова в Фейсбуке

Скорее всего, ВАДА начнет процесс относительно соответствия Украины требованиям антидопингового кодекса. Это последствия грубого нарушения антидопингового законодательства руководством Национального антидопингового центра.

Это может привести к отстранению украинских спортсменов от международных соревнований.

Отставка руководства НАДЦ вряд ли сможет погасить этот скандал.

Главная задача власти, и в частности Министерства молодежи и спорта, не на словах, а реальными делами обеспечить реализацию действенной и эффективной антидопинговой политики, начать трудный, но необходимый диалог с ВАДА, принять новую редакцию антидопингового закона, который соответствует международным требованиям и который лежит уже несколько лет под сукном в министерстве.

Скорее всего, украинский вопрос будет рассмотрен на заседании Исполнительного комитета ВАДА 24 ноября в Париже.