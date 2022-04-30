Вживую это выглядит просто ужасно, – Верняев показал последствия бомбардировок Киева

30 апреля 2022 , 11:31
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Источник:

инстаграм Олега Верняева

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился жуткими кадрами разрушенных зданий в Киеве. Спортсмен шокирован преступлениями оккупантов.

Верняев: Нет слов

28 апреля российские ракеты разрушили жилой дом в Киеве, в результате авиаудара пострадали десятки человек, а под завалами нашли тело погибшей журналистки.

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Титулованный гимнаст распространил в инстаграмме видео поврежденного здания.

Нет слов, вживую это выглядит просто ужасно. А вы и дальше кричите, что мирных людей не убивают и Украина сама себя бомбит. Я же знаю, вы так же сидите в инстаграмме и все видите,
– написал Верняев в сети.

Видео разрушенного здания в Киеве

Олимпийский чемпион защищает Украину от кафиров. Об этом он сообщил в начале марта.

Титулы гимнаста

  • 27-летний украинский гимнаст в 2016-м стал олимпийским чемпионом Рио-2016 на брусьях, а также вицечемпионом Олимпиады в многоборье.
  • Верняев – 4-кратный призер чемпионата мира на брусьях (чемпион-2014), а также бронзовый призер ЧМ-2019 в многоборье.
  • 6-разовый чемпион Европы (всего на уровне континентальных первенств выиграл 12 медалей).
Автор: Дарина Жданович