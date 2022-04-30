Вживую это выглядит просто ужасно, – Верняев показал последствия бомбардировок Киева

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев поделился жуткими кадрами разрушенных зданий в Киеве. Спортсмен шокирован преступлениями оккупантов.

Верняев: Нет слов

28 апреля российские ракеты разрушили жилой дом в Киеве, в результате авиаудара пострадали десятки человек, а под завалами нашли тело погибшей журналистки.

К стати Верняев разоблачил гимнаста-изменника с пророссийской позицией в сборной Украины

Титулованный гимнаст распространил в инстаграмме видео поврежденного здания.

Нет слов, вживую это выглядит просто ужасно. А вы и дальше кричите, что мирных людей не убивают и Украина сама себя бомбит. Я же знаю, вы так же сидите в инстаграмме и все видите,

– написал Верняев в сети.

Видео разрушенного здания в Киеве

Олимпийский чемпион защищает Украину от кафиров. Об этом он сообщил в начале марта.

Титулы гимнаста