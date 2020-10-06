Украинская теннисистка Элина Свитолина 6-го октября неожиданно проиграла в четвертьфинале Ролан Гаррос. Аргентинка с украинскими корнями Надя Подороска нанесла сенсационное поражение Свитолиной.

Элина Свитолина – Надя Подороска 0:2 (2:6, 4:6)

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Сто тридцать первой ракетка мира победила Свитолину за один час и 20 минут. Об этом сообщает 24 канал.

Ход игры

Свитолина удачно начала игру, но не смогла развить успех. Теннисистки обменялись брейками, после чего аргентинка выиграла 4 подряд гейма.

Украина попыталась вернуть интригу в сет, сделав еще один брейк. Однако 23-летняя Подороска ответила очередным брейком и взяла партию.

Второй сет увенчался нестабильной игрой обеих теннисисток на своих подачах. Соперницы по очереди обменивались брейками, пока Надя в девятом гейме не защитила свою подачу и вышла вперед – 5:4.

В десятом гейме на подаче Свитолиной Подороска заработала два матч-бола, однако украинка героически сыграла их. Третий матч-бол украинка сыграть не смогла и уступила.