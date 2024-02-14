"Что за голкипер": топовые игроки отреагировали на перфоменс Лунина
Источник:инстаграм Андрея Лунина
Во вторник, 13 февраля, состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов. В матче встретились РБ Лейпциг и Реал.
Отметим, что в матче сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец во время игры совершил 9 сейвов.
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Как оценили игру Лунина его коллеги
Лидеры Реала и сборной Украины по футболу отреагировали на перфоманс Лунина в социальных сетях. Они оставили комментарии под сообщением украинского голкипера.
- Джуд Беллингем: Невероятный
- Лукас Васкес: Браво
- Винисиус Жуниор: Луниннннннннн
- Тони Кроос: Какая игра
- Фран Гарсия: Андриииий
- Хоселу: Что за голкипер?! Луууунин
- Анатолий Трубин: Топовый перфоманс
- Тибо Куртуа и Александр Зинченко оставили под заметкой "огоньки".
Как прошел матч
В матче 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшемся на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, мадридский Реал, с участием украинского голкипера Андрея Лунина, одержал победу с минимальным счетом 0:1 над командой РБ Лейпциг.
25-летний украинец стал одним из героев выездного противостояния с "быками". Андрей выполнил 9 сейвов, оставив ворота "сухими", что способствовало победе "сливочных" над немецким клубом.
Авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore признали Лунина лучшим игроком матча, оценив его соответственно на 9,2 и 9,8 баллов. Его показатель предотвращенных голов составил 2,19.
Ответный матч между Реалом и РБ Лейпцигом состоится 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.