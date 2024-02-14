Отметим, что в матче сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец во время игры совершил 9 сейвов.

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Как оценили игру Лунина его коллеги

Лидеры Реала и сборной Украины по футболу отреагировали на перфоманс Лунина в социальных сетях. Они оставили комментарии под сообщением украинского голкипера.

Джуд Беллингем: Невероятный

Лукас Васкес: Браво

Винисиус Жуниор: Луниннннннннн

Тони Кроос: Какая игра

Фран Гарсия: Андриииий

Хоселу: Что за голкипер?! Луууунин

Анатолий Трубин: Топовый перфоманс

Тибо Куртуа и Александр Зинченко оставили под заметкой "огоньки".

Как прошел матч

В матче 1/8 финала Лиги чемпионов, состоявшемся на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, мадридский Реал, с участием украинского голкипера Андрея Лунина, одержал победу с минимальным счетом 0:1 над командой РБ Лейпциг.

25-летний украинец стал одним из героев выездного противостояния с "быками". Андрей выполнил 9 сейвов, оставив ворота "сухими", что способствовало победе "сливочных" над немецким клубом.

Авторитетные статистические порталы WhoScored и Sofascore признали Лунина лучшим игроком матча, оценив его соответственно на 9,2 и 9,8 баллов. Его показатель предотвращенных голов составил 2,19.

Ответный матч между Реалом и РБ Лейпцигом состоится 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.