Зазначимо, що у матчі зіграв голкіпер Андрій Лунін. Українець під час гри здійснив 9 сейвів.

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Як оцінили гру Луніна його колеги

Лідери Реала та збірної України з футболу відреагували на перфоманс Луніна у соціальних мережах. Вони залишили коментарі під дописом українського голкіпера.

Джуд Беллінгем: Неймовірний

Лукас Васкес: Браво

Вінісіус Жуніор: Луніннннн

Тоні Кроос: Яка гра

Фран Гарсія: Андріііій

Хоселу: Що за голкіпер?! Луууунін

Анатолій Трубін: Топовий перфоманс

Тібо Куртуа та Олександр Зінченко залишили під дописом "вогники".

Як минув матч

У матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, що відбувся на стадіоні "Ред Булл Арена" у Лейпцизі, мадридський Реал, за участю українського голкіпера Андрія Луніна, здобув перемогу з мінімальним рахунком 0:1 над командою РБ Лейпциг.

25-річний українець став одним із героїв виїзного протистояння з "биками". Андрій виконав 9 сейвів, залишивши ворота "сухими", що сприяло перемозі "вершкових" над німецьким клубом.

Авторитетні статистичні портали WhoScored та Sofascore визнали Луніна найкращим гравцем матчу, оцінивши його відповідно на 9,2 та 9,8 балів. Його показник запобіжних голів склав 2,19.

Матч-відповідь між Реалом і РБ Лейпцигом відбудеться 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.