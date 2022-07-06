Тренер сборной "Б" по биатлону пролил свет на будущее Валентины Семеренко
Источник:Stargorod Sport
Сборная Украины по биатлону начала подготовку к новому сезону. Валентина Семеренко тренируется в составе команды "Б".
Ященко: Она сказала, что планирует выступать в новом сезоне
Тренер женской команды "Б" по биатлону Игорь Ященко рассказал о дальнейших планах 36-летней Валентины Семеренко.
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Валентина Семеренко изъявила желание готовиться с командой "Б". Я полагаю, что это плюс для нас. Опытная спортсменка такого уровня будет иметь большое влияние на молодых спортсменок,
– сказал специалист.
Он также заверил, что Валентина намерена выступать в следующем сезоне.
"Мы разговаривали с Валентиной, она сказала, что планирует выступать в новом сезоне. Надеюсь, что Семеренко поможет не только нашей команде, но и удачно дополнит состав первой команды в этом сезоне", – добавил Ященко.
Что известно о биатлонистке
- Прошлый сезон был одним из самых плохих для легендарной биатлонистки. Спортсменка сначала выступала в составе основной команды, однако из-за невысоких показателей отправилась на Кубок IBU.
- Лучший ее результат в прошедшем сезоне – 13 место в спринтерской гонке.
- Валентина также сумела отобраться на Олимпиаду-2022, однако досрочно ее закончила из-за проблем со здоровьем.
- Напомним, что в активе биатлонистки есть "золото" Олимпийских игр и чемпионата мира.
- В то же время о ее сестре Виту информации мало, она не попала в основной состав команды, ни в сборную "Б".