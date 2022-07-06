Ященко: Вона сказала, що планує виступати у новому сезоні
Тренер жіночої команди "Б" з біатлону Ігор Ященко розповів про подальші плани 36-річної Валентини Семеренко.
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Валентина Семеренко виявила бажання готуватися з командою "Б". Я вважаю. що це плюс для нас. Досвідчена спортсменка такого рівня буде мати великий вплив на молодих спортсменок,
– сказав фахівець.
Він також запевнив, що Валентина планує виступати у наступному сезоні.
"Ми розмовляли з Валентиною, вона сказала, що планує виступати у новому сезоні. Сподіваюся, що Семеренко допоможе не тільки нашій команді, а й вдало доповнить склад першої команди у цьому сезоні", – додав Ященко.
Що відомо про біатлоністку
- Минулий сезон був одним з найгірших для легендарної біатлоністки. Спортсменка спершу виступала у складі основної команди, проте через невисокі показники, відправилася на Кубок IBU.
- Найкращий її результат у сезоні, що минув – 13 місце в спринтерській гонці.
- Валентина також зуміла відібратися на Олімпіаду-2022, проте достроково її закінчила через проблеми зі здоров'ям.
- Нагадаємо, що в активі біатлоністки є "золото" Олімпійських ігор та чемпіонату світу.
- Натомість, про її сестру Віту інформації мало, вона не потрапила в основний склад команди, ні в збірну "Б".