Ященко: Она сказала, что планирует выступать в новом сезоне

Тренер женской команды "Б" по биатлону Игорь Ященко рассказал о дальнейших планах 36-летней Валентины Семеренко.

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Валентина Семеренко изъявила желание готовиться с командой "Б". Я полагаю, что это плюс для нас. Опытная спортсменка такого уровня будет иметь большое влияние на молодых спортсменок,
– сказал специалист.

Он также заверил, что Валентина намерена выступать в следующем сезоне.

"Мы разговаривали с Валентиной, она сказала, что планирует выступать в новом сезоне. Надеюсь, что Семеренко поможет не только нашей команде, но и удачно дополнит состав первой команды в этом сезоне", – добавил Ященко.

Что известно о биатлонистке

  • Прошлый сезон был одним из самых плохих для легендарной биатлонистки. Спортсменка сначала выступала в составе основной команды, однако из-за невысоких показателей отправилась на Кубок IBU.
  • Лучший ее результат в прошедшем сезоне – 13 место в спринтерской гонке.
  • Валентина также сумела отобраться на Олимпиаду-2022, однако досрочно ее закончила из-за проблем со здоровьем.
  • Напомним, что в активе биатлонистки есть "золото" Олимпийских игр и чемпионата мира.
  • В то же время о ее сестре Виту информации мало, она не попала в основной состав команды, ни в сборную "Б".