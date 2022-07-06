Ященко: Она сказала, что планирует выступать в новом сезоне

Тренер женской команды "Б" по биатлону Игорь Ященко рассказал о дальнейших планах 36-летней Валентины Семеренко.

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Валентина Семеренко изъявила желание готовиться с командой "Б". Я полагаю, что это плюс для нас. Опытная спортсменка такого уровня будет иметь большое влияние на молодых спортсменок,

– сказал специалист.

Он также заверил, что Валентина намерена выступать в следующем сезоне.

"Мы разговаривали с Валентиной, она сказала, что планирует выступать в новом сезоне. Надеюсь, что Семеренко поможет не только нашей команде, но и удачно дополнит состав первой команды в этом сезоне", – добавил Ященко.

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