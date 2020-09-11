Агент хавбека "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка Алан Прудніков прокоментував можливе включення гравця в угоду з "Наполі" по Каліду Кулібалі.

Слова Пруднікова цитує видання Calciomercato.

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"Зінченко перебуває на радарі у "Наполі", три роки тому проходили зустрічі. Щоб так сталося, ми повинні запитати у агента Кулібалі, якого ми поважаємо, як і керівництво "Манчестер Сіті".

"Якщо "Ман Сіті" вирішить включити Зінченко в цю угоду, ми вислухаємо пропозицію "Наполі" і подивимося, що робити", – сказав агент.

Показники Зінченка

Український гравець "Манчестер Сіті" у попередньому сезоні відіграв у 19 матчах. 13 разів Зінченко виходив у стартовому складі.

У сезоні Олександр провів на полі 1 272 хвилини. Це рекордний показник по ігровому часу Зінченка з моменту приходу в "Манчестер Сіті".

У минулих сезонах Зінченко провів на полі за "містян" 533 та 1 153 хвилини.

Слід зазначити, що у сезоні 2019/2020 Зінченко зазнав травми. Українець був недоступний у 14 матчах чемпіонату.

В активі 23-річного українця немає результативних дій. Натомість є вилучення у матчі проти "Тоттенхема".