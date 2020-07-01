Выше легенды МЮ: Андрей Пятов в топ-10 лучших голкиперов мира
Голкипер сборной Украины и "Шахтера" Андрей Пятов вошел в топ-10 лучших вратарей мира с наибольшим количеством сухих матчей, начиная с 2000 года. Украинец занял седьмую строчку.
Список голкиперов опубликовал Give Me Sport. За последние 20 лет 36-летний украинский голкипер провел 269 матчей без пропущенных голов. Специалисты считают, что украинец добавит в свой актив еще не один сухой матч.
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Первое место по количеству сухих матчей занял бывший вратарь мадридского "Реала" и сборной Испании Икер Касильяс. Испанец провел в карьере 439 сухих матчей.
На второй строчке располагается итальянец Джанлуиджи Буффон, который в 420 матчах удержал на замке собственные владения. Замкнул тройку лидеров Петр Чех – 391.
Десятку лучших замкнул Микаэль Ландро из "Бастии".
Рейтинг вратарей
- Икер Касильяс (Испания) – 439.
- Джанлуиджи Буффон (Италия) – 420.
- Петр Чех (Чехия) – 391.
- Пепе Рейна (Испания) – 343.
- Мануэль Нойер (Германия) – 327.
- Игорь Акинфеев (Россия) – 316.
- Андрей Пятов (Украина) – 269.
- Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) – 266.
- Виктор Вальдес (Испания) – 260.
- Микаэль Ландро (Франция) – 253.
Достижения Андрея Пятова
Пятов – основной голкипер "Шахтера" и сборной Украины. В составе дончан неоднократно становился обладателем Кубка Украины, Суперкубка и чемпионом Украины. Обладатель кубка Лиги Европы.
Дважды становился лучшим вратарем Украины (2009, 2010). В рейтинге лучший вратарь мира в 2011 году по версии "Bleacher Report" занял 33 место.
Голкипер является автором наиболее длительной сухой серии в истории национальной сборной Украины – 752 минуты.
Пятов – автор рекорда среди вратарей украинских клубов в еврокубках по отбитым пенальти – 4.
Второй вратарь в истории национальной сборной Украины по количеству сухих матчей.