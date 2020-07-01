"Шахтер" попал в топ-20 клубов мира по интересным показателям, "Динамо" – в топ-90
Портал CIES опубликовал исследование средней дистанции, которую проходит мяч за матч у определенных команд.
Донецкий "Шахтер" по этому показателю вошел в топ-20 клубов Европы. Когда мяч у "горняков", он в среднем преодолевает 10,7 км за встречу, сообщает сайт CIES.
Смотрите также Двое украинцев попали в символическую сборную чемпионата Венгрии: фото
На втором месте в Украине – "Динамо" с 9,8 км. Киевляне входят в топ-90 клубов Европы. "Заря" занимает третье место среди украинских клубов с 9,4 км.
Топ украинских клубов
1. "Шахтер" – 10,7 км
2. "Динамо" – 9,8
3. "Заря" – 9,4
4. "Десна" – 9,1
5. "Ворскла" – 9
6. "Мариуполь" – 8,8
7. "Олимпик" – 8,5
8. "Днепр-1" – 8,4
9. "Карпаты" – 8,3
10. "Александрия" – 7,8
11-12. "Львов" – 7,5
11-12. "Колос" – 7,5