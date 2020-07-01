Портал CIES опубликовал исследование средней дистанции, которую проходит мяч за матч у определенных команд.

Донецкий "Шахтер" по этому показателю вошел в топ-20 клубов Европы. Когда мяч у "горняков", он в среднем преодолевает 10,7 км за встречу, сообщает сайт CIES.

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На втором месте в Украине – "Динамо" с 9,8 км. Киевляне входят в топ-90 клубов Европы. "Заря" занимает третье место среди украинских клубов с 9,4 км.

Топ украинских клубов

1. "Шахтер" – 10,7 км

2. "Динамо" – 9,8

3. "Заря" – 9,4

4. "Десна" – 9,1

5. "Ворскла" – 9

6. "Мариуполь" – 8,8

7. "Олимпик" – 8,5

8. "Днепр-1" – 8,4

9. "Карпаты" – 8,3

10. "Александрия" – 7,8

11-12. "Львов" – 7,5

11-12. "Колос" – 7,5