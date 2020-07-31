Выше грандов Италии: какую позицию занял "Шахтер" в рейтинге лучших клубов Европы – фото
Донецкий "Шахтер" попал в рейтинг лучших клубов Европы. "Горняки" попали в топ-20, опередив киевское "Динамо".
Команда Каштру заняла 18 место с рейтингом 3 245 по версии портала EuroClubIndex.
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Рядом с Малиновским
Возглавила рейтинг лучших европейских клубов мюнхенская "Бавария" – 4 233.
На второй позиции расположился досрочный чемпион Англии "Ливерпуль", а тройку лидеров замкнула "Барселона".
Еще один клуб вошел в топ-70, это киевское "Динамо", которое занимает 67 место в этом зачете с рейтингом 2 586.
Добавим, что "Шахтеру" удалось опередить таких итальянских грандов, как "Наполи" и "Интер".
Команда Зинченко "МанСити" расположилась в шаге от лидерской тройки на четвертой позиции (4 078).
Также рядом с командой из Донецка расположилась "Аталанта" Руслана Малиновского, которая опережает "горняков" и занимает 17 место (3 261).
Топ-20 лучших клубов Европы / EuroClubIndex