Донецький "Шахтар" потрапив до рейтингу найкращих клубів Європи. "Гірники" потрапили у топ-20, випередивши київське "Динамо".

Команда Каштру посіла 18 сходинку із рейтингом 3245 за версією порталу EuroClubIndex.

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Поруч з Маліновським

Очолила рейтинг кращих європейських клубів мюнхенська "Баварія" – 4233.

На другій позиції розташувався достроковий чемпіон Англії "Ліверпуль", а трійку лідерів замкнула "Барселона".

Ще один клуб увійшов у топ-70, це київське "Динамо", яке посідає 67 місце у цьому заліку із рейтингом 2586.

Додамо, що "Шахтарю" вдалось випередити таких італійських грандів, як "Наполі" та "Інтер".

Команда Зінченка "МанСіті" розташувався за крок від лідерської трійки на четвертій позиції (4078).

Також поруч із командою з Донецька розташувалась "Аталанта" Руслана Маліновського, яка випереджає "гірників" та посідає 17 місце (3261).



Топ-20 найкращих клубів Європи / EuroClubIndex