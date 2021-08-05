Историческая победа на Олимпиаде-1996
К 45-летнему Владимиру Кличко пришла ностальгия. Украинский спортсмен за свою карьеру стал легендой бокса, в его работах много различных титулов и даже золотая медаль Олимпиады.
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Кличко-младший выложил фотографию в своем аккаунте в инстаграме и вспомнил свою олимпийскую награду. Владимир поднялся на высшую ступень пьедестала на Олимпийских играх-1996 в Атланте.
Воспоминания, как они есть. Атланта-1996. В этот день четверть века назад я был молодым спортсменом, который стремился к моей тогдашней крупнейшей цели – золотой медали. Успех дался нелегко: мне приходилось терпеть трудности, чтобы его достичь. И в этом я опирался на мой главный актив, кроме таланта – на силу воли,
– написал боксер.
Владимир отметил, что сейчас все снова имеют возможность наблюдать за новыми индивидуальными достижениями. Спортсмены становятся образцами для подражания поколениям, которые в будущем будут бороться и соревноваться за победы и последующие выступления на Играх: "Вы – движущая сила".
- Отметим, что на Олимпиаде-2020 Украина может получить "золото" в боксе. Александр Хижняк – единственный из украинцев продолжает бороться за звание олимпийского чемпиона. В четверг, 5 августа, боксер будет драться в полуфинальном поединке против представителя из Филиппин Иумера Марсиаля.