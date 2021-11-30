Выпустили как будто из клетки, – Прима рассказал о первых тренировках после коронавируса

Состав мужской сборной Украины по биатлону несколько изменится на втором этапе в шведском Эстерсунде. В основную команду вернется Артем Прима и Тарас Лесюк.

Возвращаться к выступлениям было как будто впервые

Артем Прима и Тарас Лесюк должны были бы начать сезон с командой в Швеции. Но из-за вспышки коронавируса часть сборной не смогла выступить.

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Артем рассказал о своей подготовке ко второму этапу после коронавируса. По словам спортсмена, он начал тренировочный процесс 12 – 13 ноября. После болезни Прима чувствует себя хорошо, надеется на хорошие результаты.

Были скоростные тренировки, повторные тренировки. Как будто дыхание способствовало этому, но это один круг. На старте надо бежать 12, 20 километров, и мне самому интересно, как организм себя будет показывать после COVID-19,

– заверил биатлонист.

Прима отметил, что если не будет каких-то изменений, то стартует в спринте на втором этапе Кубка мира в Эстерсунде.

"Надо посмотреть, в какой я форме, как себя чувствую, как смогу на дистанции бежать и что смогу показать. А там уже будем принимать какие-то решения. А по поводу тренировок – это обычная официальная тренировка. Больше радостей было, когда после карантина ты вышел, и это было как будто первые тренировки. Как в юности, когда с трассы тебя невозможно было выгнать. Говорят: "полтора – два часа", а ты хочешь еще немного. Выпустили как будто из клетки", – казал Артем.

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