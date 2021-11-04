Выпил виски с Джонни Деппом: МакГрегор встретился со звездным актером – фото

4 ноября 2021 , 15:23
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Источник:

инстаграм Конора МакГрегора

Суперзвезда UFC Конор МакГрегор встретился с известным голливудским актером Джонни Деппом. На фото видно, как звезды общаются и пьют виски.

"Джонни Депп настоящий джентльмен"

Ирландский боец Конор МакГрегор угостил известного актера своим виски.

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Я и Джонни Депп наслаждаемся великолепным стаканом Proper Twelwe. Спасибо тебе за доброту и гостеприимство семьи Депп. Настоящий джентльмен,
– написал МакГрегор в своем Инстаграме.

"Величайшее возвращение в истории спорта"

  • Недавно МакГрегор объявил о том, что полностью восстановился после серьезной травмы, полученной в поединке с Дастином Порье.
  • Свое возвращение он назвал "величайшим в истории спорта".
  • В 2021 году МакГрегор два раза боролся против Дастина Порье. Оба поединка ирландец проиграл.
  • Во второй встрече с американцем он сломал ногу.
Автор: Дарина Жданович