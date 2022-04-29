Окупанты пытались уничтожить все на своем пути

Павелко вместе с главным тренером национальной сборной Украины Александром Петраковым, первыми вице-президентами Алексеем Михайличенко и Вадимом Костюченко, руководителем Киевского объединения ассоциаций футбола и президентом ФК Колос Ковалевка Андреем Засухой посетили Гостомель и Бородянку.

К стати Сборная Украины определилась с соперником на товарищеский матч перед игрой с Шотландией

В Гостомеле они заехали на центральный стадион, куда попали снаряды кафиров. Павелко подчеркнул, что это поле обязательно восстановят, и он снова будет принимать матчи местных команд.

Увидели собственными глазами разрушенные и сожженные жилые дома…здесь решисты убивали и калечили жизнь многих людей…,

– отметил глава УАФ.

Он также рассказал, что в Бородянке путинская орда пыталась уничтожить местные стадионы, на одном из них оккупанты оставили символику.

"Улицы Бородянки переполнены свидетельствами многочисленных преступлений российских оккупантов. Эти дикари ради забавы пахали на поле центрального стадиона, где в мирное время мы проводили матчи ежегодного международного турнира им. В. Банникова, фашистский символ "V". Кроме того, орки выкопали рядом блин и пытались БТРами уничтожить соседнее поле с искусственным покрытием. Не удалось", – рассказал Павелко.

Напомним, 2 апреля Вооруженные Силы Украины освободили всю Киевскую область от оккупантов.