Окупанти намагалися знищити все на своєму шляху

Павелко разом з головним тренером національної збірної України Олександром Петраковим, першими віцепрезидентами Олексієм Михайличенком і Вадимом Костюченком, керівником Київського об’єднання асоціацій футболу і президентом ФК Колос Ковалівка Андрієм Засухою відвідали Гостомель та Бородянку.

До речі Збірна України визначилася з суперником на товариський матч перед грою з Шотландією

В Гостомелі вони заїхали на центральний стадіон, куди поцілили снаряди окупантів. Павелко наголосив, що це поле обов'язково відновлять, і він знову буде приймати матчі місцевих команд.

Побачили на власні очі зруйновані та спалені житлові будинки…тут рашисти вбивали і калічили життя багатьох людей…,

– зазначив очільник УАФ.

Він також розповів, що в Бородянці путінська орда намагалася знищити місцеві стадіони, на одному з них окупанти залишили свою символіку.

"Вулиці Бородянки переповнені свідченнями численних злочинів російських окупантів. Ці дикуни лише заради забави виорали на полі центрального стадіону, де у мирний час ми проводили матчі щорічного міжнародного турніру ім. В. Баннікова, фашистський символ “V”. Крім того, орки викопали поруч бліндажі та намагалися БТРами знищити сусіднє поле зі штучним покриттям. Не вдалося", – розповів Павелко.

Зазначимо, 2 квітня Збройні Сили України звільнили всю Київську область від окупантів.