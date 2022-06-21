Выносил Реал, с первых дней в ВСУ: Кривбасс ярким видео поздравил Вернидуба в клубе
Источник:сайт Кривбасса
Во вторник, 21 июня, Кривбасс официально сообщил о новом тренере команды. До нового сезона в УПЛ клуб будет тренировать Юрий Вернидуб.
Красиво поздравили нового тренера
56-летний специалист будет работать в клубе, если все пойдет хорошо, в течение трех лет. Именно на такой срок стороны заключили контракт.
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Юрий Вернидуб впервые с 2019 года возвращается к работе в УПЛ. Также можно сказать о Кривбассе, который впервые после возрождения сыграет в элитном украинском дивизионе. В минувшем сезоне криворожский клуб стал вторым в Первой лиге страны.
Кривбасс красиво решил поздравить опытного наставника, объединяющего тренерскую карьеру со службой в ВСУ. Для этого Вернидуба уже перевели в Кривой Рог.
Новый клуб тренера сделал мощный ролик, в котором вспомнил, как Вернидуб во главе молдавского Шерифа "нагибал" Реал в Лиге чемпионов. А теперь наставник с оружием в руках "нагибает" российских кафиров.
Ранее тренер рассказывал, как со своим подразделением смотрел за матчем сборной Украины по отбору на ЧМ-2022.
Кривбасс поздравил Вернидуба: смотрите видео