Спортсменка опубликовала в инстаграме видео момента аварии и фото собственного поврежденного автомобиля. Она отметила, что самой удалось остаться невредимой благодаря подушкам, ремням и всей системе безопасности.

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"Водитель машины, который поворачивал с правого ряда через три полосы налево, не мог сказать, что привело к этому поступку. Но мы все живы! У меня даже ни царапины! И это что-то нереальное!" – написала Касьянова.

Также чемпионка мира опубликовала видео самого момента аварии:



Повреждения автомобиля Анны Касьяновой / Фото instagram.com/kasyanovanna

Что известно о Касьяновой

Участница трех Олимпийских игр Анна Касьянова замужем за известным украинским десятиборцем, вице- чемпионом мира и Европы Алексеем Касьяновым. 8 марта 2018 года у них родилась дочь Александра.