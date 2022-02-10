Спортсменка опублікувала в інстаграмі відео моменту аварії та фото власного пошкодженого автомобіля. Вона зазначила, що самій вдалося залишитися неушкодженою завдяки подушкам, ременям та всій системі безпеки.

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"Водій машини, який повертав з правого ряду через три смуги ліворуч, не міг сказати, що призвело до цього вчинку. Але ми всі живі! У мене навіть ні подряпини! І це щось нереальне!" – написала Касьянова.

Також чемпіонка світу опублікувала відео самого моменту аварії:



Пошкодження автомобіля Ганни Касьянової / Фото instagram.com/kasyanovanna

Що відомо про Касьянову

Учасниця трьох Олімпійських ігор Ганна Касьянова одружена з відомим українським десятиборцем, віцечемпіоном світу та Європи Олексієм Касьяновим. 8 березня 2018 року у них народилася донька Олександра.