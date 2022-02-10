Медальный турнир

Юлия Левченко была единственной из украинок, которая соревновалась в прыжках в высоту. 24-летней легкоатлетке наконец-то удалось подняться на пьедестал, сообщает 24 канал.

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Юлия уверенно взяла первые прыжки на высоте 1.82 и 1.86 метра. А вот планка на высоте 1.89 подчинилась только со второй попытки. Этот результат стал последним для украинки. Левченко не смогла перепрыгнуть планку на высоте 1.92.

Юлия Левченко стала второй. Победительницей французского старта стала британка Эмили Борсвик, которая с третьей попытки взяла 1.92, а вот высота 1.97 легкоатлетке уже не покорилась.

Тройку лидеров замкнула литовка Урте – 1.89. Эту высоту она взяла с третьей попытки, поэтому заняла более низкую позицию, чем украинка.