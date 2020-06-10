Команда Первой лиги "Минай" продолжает подготовку к полуфиналу Кубка Украины против "Динамо", который запланирован на 17 июня.

Команда работает в полном составе – травмированных у одного из лидеров своего чемпионата нет. Ранее в "Минае" был один игрок, который заразился коронавирусом, но он уже выздоровел. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Добавим, что "Минаю" придется играть с киевлянам без практики официальных матчей, которых у команды не было с ноября.

Вниманию! Комитет арбитров УАФ просит перенести матч "Минай" – "Динамо" с 14:00 на более позднее время. Причина – получить возможность использования на поединке системы VAR. Если время начала игры останется таким же, то системы видеоповторов на матче, скорее всего, не будет.

Сейчас поединок "Минай" – "Динамо" запланирован на 17 июня. Игра пройдет в Минае – селе возле Ужгорода. Конечно, команды будут играть без болельщиков.

Коронавирус в "Минае"