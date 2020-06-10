Вилікувався від коронавірусу: "Минай" повним складом готується до матчу з "Динамо"
Команда Першої ліги "Минай" продовжує підготовку до півфіналу Кубка України проти "Динамо", який запланований на 17 червня.
Команда працює в повному складі – травмованих у одного з лідерів свого чемпіонату немає. Раніше у "Миная" був один гравець, який заразився коронавірусом, але він вже одужав. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.
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Додамо, що "Минаю" доведеться грати з киянам без практики офіційних матчів, яких у команди не було з листопада.
До уваги! Комітет арбітрів УАФ просить перенести матч "Минай" – "Динамо" з 14:00 на більш пізню годину. Причина – отримати можливість використання на поєдинку системи VAR. Якщо час початку гри залишиться таким же, то системи відеоповторів на матчі, найімовірніше, не буде.
Наразі поєдинок "Минай" – "Динамо" запланований на 17 червня. Гра пройде у Минаї – селі поблизу Ужгорода. Звісно, команди гратимуть без уболівальників.
Коронавірус у "Минаї"
- Раніше у Україні COVID-19 вперше підтвердили у професійного футболіста. Інформацію підтвердили у медичній службі ФК "Минай". COVID-19 виявили в Ігоря Вагіна.
- "Минай" у Першій лізі посідає 4 сходинку та претендує на вихід у Прем'єр-лігу.