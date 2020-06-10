Команда Першої ліги "Минай" продовжує підготовку до півфіналу Кубка України проти "Динамо", який запланований на 17 червня.

Команда працює в повному складі – травмованих у одного з лідерів свого чемпіонату немає. Раніше у "Миная" був один гравець, який заразився коронавірусом, але він вже одужав. Про це повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Додамо, що "Минаю" доведеться грати з киянам без практики офіційних матчів, яких у команди не було з листопада.

До уваги! Комітет арбітрів УАФ просить перенести матч "Минай" – "Динамо" з 14:00 на більш пізню годину. Причина – отримати можливість використання на поєдинку системи VAR. Якщо час початку гри залишиться таким же, то системи відеоповторів на матчі, найімовірніше, не буде.

Наразі поєдинок "Минай" – "Динамо" запланований на 17 червня. Гра пройде у Минаї – селі поблизу Ужгорода. Звісно, команди гратимуть без уболівальників.

Коронавірус у "Минаї"