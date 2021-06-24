Выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода, – Энтони Джошуа
Источник:TalkSport
Чемпион мира сразу по трем версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа настраивается на победу в бою с Александром Усиком. Джошуа стремиться пройти украинца, чтобы быстрее провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.
Джошуа: Я должен защитить свои титулы
Джошуа рассказал, что перед поединком с Усиком будет тренироваться с Беном Уиттакером и олимпийской командой Великобритании.
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Я должен защитить свои титулы. Я буду тренироваться вместе с Беном Уиттакером и командой Великобритании, готовясь к чемпионскому бою, пока эти ребята готовятся к Олимпийским играм. Я выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода,
– сказал Джошуа.
Британец надеется, что в следующем поединке после встречи с Усиком он сразится за все титулы в тяжелом весе.
"А потом я перейду к следующему бою за титул абсолюта. Итак, мы снова на пути к титулу абсолютного чемпиона, и я поддерживаю олимпийских ребят. Надеюсь, следующий мой бой будет за звание абсолютного чемпиона. В 2021 и 2022 годах на боксерскую арену будет обращено много внимания", – отметил боксер.
Потенциальным соперником Джошуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира будет Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер. Они проведут свой бой 24 июля. Джошуа считает, что Фьюри защитит титул WBC.
Я не думаю о бое Фьюри – Уайлдер. Но Фьюри выиграл последний бой, так что я отдаю предпочтение ему, ты настолько хорош, как твое последнее выступление. Удачи им обоим,
– резюмировал британец.
Усик – Джошуа: что известно о бое
- Поединок Усик – Джошуа может состояться 18 или 25 сентября в Лондоне на "Уэмбли" или стадионе футбольного клуба "Тоттенхэм".
- Хотя Усик претендент только на титул WBO, на кону будут стоять пояса WBA и IBF.
- Эдди Хирн, промоутер Джошуа, заявил, что гонорар за бой будет разделен в соотношении 80/20 в пользу Энтони.
- WBO уже официально санкционировала бой, но поединок до сих пор не объявлен. По предварительной информации, стороны согласовывают незначительные детали.