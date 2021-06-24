Выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода, – Энтони Джошуа

Чемпион мира сразу по трем версиям WBA, WBO, IBF Энтони Джошуа настраивается на победу в бою с Александром Усиком. Джошуа стремиться пройти украинца, чтобы быстрее провести бой за звание абсолютного чемпиона мира.

Джошуа: Я должен защитить свои титулы

Джошуа рассказал, что перед поединком с Усиком будет тренироваться с Беном Уиттакером и олимпийской командой Великобритании.

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Я должен защитить свои титулы. Я буду тренироваться вместе с Беном Уиттакером и командой Великобритании, готовясь к чемпионскому бою, пока эти ребята готовятся к Олимпийским играм. Я выиграю в Усика, потому что я должен, у меня нет другого выхода,

– сказал Джошуа.

Британец надеется, что в следующем поединке после встречи с Усиком он сразится за все титулы в тяжелом весе.

"А потом я перейду к следующему бою за титул абсолюта. Итак, мы снова на пути к титулу абсолютного чемпиона, и я поддерживаю олимпийских ребят. Надеюсь, следующий мой бой будет за звание абсолютного чемпиона. В 2021 и 2022 годах на боксерскую арену будет обращено много внимания", – отметил боксер.

Потенциальным соперником Джошуа в бою за звание абсолютного чемпиона мира будет Тайсон Фьюри или Деонтей Уайлдер. Они проведут свой бой 24 июля. Джошуа считает, что Фьюри защитит титул WBC.

Я не думаю о бое Фьюри – Уайлдер. Но Фьюри выиграл последний бой, так что я отдаю предпочтение ему, ты настолько хорош, как твое последнее выступление. Удачи им обоим,

– резюмировал британец.

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